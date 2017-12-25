Какая строительная компания является лучшей строительной организацией 2017 года?

Редакция «КС» подводит итоги года в строительной отрасли Новосибирска.

Мы предлагаем вам проголосовать за лучшую строительную компанию 2017-го года в Новосибирске в сегментах «эконом»/«комфорт».

Какой застройщик на ваш взгляд больше всех достоин звания лучшей строительной компании 2017-го года в Новосибирске? ГК «Стрижи»

СК «Вира-Строй»

«Метаприбор»

Группа компаний Владислава Крючкова

ГК «Дискус-Плюс»

СК «Сибирь»

ООО «Новосибирский квартал»

ХК «Первый строительный фонд»

ГК «КПД-Газстрой»

«СДС-строй»

ТДСК

«Строймастер»

«Краснообскмонтажспецстрой»

Другая компания (указать в комментариях) Результаты опроса

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