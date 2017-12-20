Компания «Обувь России» получила уведомление от основного акционера Антона Титова, о том, что он планирует совершать рыночные покупки акций ГК.

Данное решение отражает уверенность основного акционера в дальнейшем росте компании, что подкрепляется сильными финансовыми показателями девяти месяцев 2017 года и высокой динамикой по ключевым направлениям, а также подчеркивает желание Антона Титова поддержать ликвидность акции в период после IPO.

Объем и размер планируемых покупок будет зависеть от состояния рынка и будет проходить при соблюдении всех регуляторных требований.

За 9 месяцев 2017 года объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 12% и составил 7,23 млрд рублей, чистая прибыль компании выросла на 9% — до 670 млн рублей, EBITDA составила 1,79 млрд рублей, прирост по отношению к 9 месяцев 2016 года — 15%. За 11 месяцев 2017 года прирост розничной сети составил 79 магазинов, в декабре компания откроет еще 6. Планы «Обуви России» по дальнейшему активному развитию поддерживаются и положительными прогнозами по обувному рынку. Так, по данным Discovery Research Group, в 1-м полугодии 2017 года прирост рынка в парах составил 17,2%. В ближайшие пять лет, по прогнозам DRG, рынок в среднем будет увеличиваться на 6-7% в натуральном выражении и на 9-11% в денежном.

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