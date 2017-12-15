12 декабря в Новосибирской области на конференции по обеспечению энергетической безопасности и развитию Сибири обсудили пути и перспективы перехода регионов на новую модель теплоснабжения. Врио министра ЖКХ и энергетики НСО Евгений Ким предложил в обязательном порядке перейти к новой модели рынка тепловой энергии.

Функции ЕТО

В правительстве Новосибирской области 12 декабря представители минэнерго РФ, власти сибирских регионов и крупные ресурсоснабжающие организации обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности и развития Сибири. Основной темой обсуждения стала новая модель рынка тепла, которая по замыслу разработчиков позволит привлечь в отрасль, страдающую от недостатка финансирования, необходимый объем инвестиций. При этом привлеченных средств должно хватить не только на модернизацию оборудования, но и строительство новой инженерной инфраструктуры, а потребителям не придется переживать резкий скачок тарифов.

Напомним, что суть метода альтернативной котельной заключается в том, что правительство РФ будет устанавливать только предельный уровень цен на теплоэнергию. Определение цены будет исходить из стоимости потенциального строительства нового теплоисточника. При переходе, например, города на новую модель рынка он становится ценовой зоной, где создается единая теплоснабжающая организация (ЕТО), размер тарифа закрепляется в трехстороннем порядке: городскими и областными властями совместно с поставщиком ресурсов. При этом фиксированная величина тарифа будет устанавливаться на период от пяти лет, что обезопасит жителей от резкого повышения.

Готовность Алтайского края включиться в пилотный проект, где уже началась модернизация тепловой инфраструктуры, а также заинтересованность Кемеровской области и Республики Хакасия привлекли внимание властей других сибирских регионов и вызвали необходимость обсудить возможности и особенности новой модели теплоснабжения. Такой точкой зрения относительно состоявшейся конференции поделился начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров: «Эта конференция — один из первых системных шагов, которые мы будем проводить по внедрению новой модели теплоснабжения.

Понятно, что необходимо профессионально разобраться и понять, как с учетом новых подходов регулировать и повысить энергобезопасность наших регионов и надежность теплоснабжения населенных пунктов и муниципальных образований. При этом очень важно, чтобы этот переход на новую модель не повлек серьезных последствий, таких, как существенный рост тарифов для населения. Возможности граждан и экономики должны быть в приоритете». Для продолжения работы по переходу на метод альтернативной котельной Иван Гончаров порекомендовал создать проектную группу на базе исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике минэнерго РФ Алексей Храпков в начале своего выступления напомнил, что работа над новой моделью рынка началась еще пять лет назад, в 2012 году.

Учитывая, что метод «затраты плюс» (метод тарифообразования, в соответствии с которым цена продукта устанавливается посредством добавления прибылеобразующей надбавки к средним затратам, или общим затратам на единицу продукции. – «КС») не оправдал себя, в минэнерго решили предложить новый более эффективный метод, пояснил необходимость перехода на новую модель рынка тепла замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике минэнерго.

Еще при предыдущих обсуждениях новой модели рынка тепловой энергии немало вопросов вызывала ЕТО. На конференции подробно о функциях организации рассказал Алексей Храпков: «Изначально функционал ЕТО был прописан очень скудно. Но мы все расставили на свои места. ЕТО будет всецело отвечать за систему теплоснабжения, ее функционирование, развитие и в первую очередь перед потребителем и властью». В результате функционал был дополнен функциями по техническому обеспечению и усилению ответственности за долгосрочное развитие и качество оказываемых услуг, то есть всем тем, чтобы ЕТО смогла стать клиентоориентированной структурой. Для этого помимо тех форм контроля, которые существовали раньше, создан институт ответственности ЕТО. «В частности, этот законопроект детализировал, в чем будет заключаться договорная ответственность перед потребителем, перед органами управления в рамках соглашения», — уточнил спикер. Усилен контроль за ЕТО со стороны антимонопольных органов, чего ранее в ФЗ-190 (законе о теплоснабжении) прописано не было. Также единая теплоснабжающая организация признана доминирующим органом на рынке, что влечет выплату крупного штрафа в случае выявленного нарушения.

«В случае недопоставки теплоэнергии, либо при снижении качества поставляемых ресурсов ЕТО не только недополучит выручку за недопоставленный ресурс, но и будет компенсировать потребителю денежными средствами весь объем недоотпуска. Такого еще никогда не было», — сообщил Алексей Храпков.

Что касается ценообразования, то, как заметил спикер, ЕТО также наделена правом понижения уровня тарифа ниже предельного, рассчитанного по методу альтернативной котельной. «Соответственно, тем самым, и это должно быть зафиксировано в соглашении, еще сильнее может быть смягчен ценовой порог при переходе на новую модель рынка тепла», — обратил внимание на преимущество новой ценовой модели Алексей Храпков.

Скептически относительно деятельности мелких ЕТО высказался директор фонда энергетического развития (Москва) Андрей Листовский. «На мой взгляд, не будет одинаково работать инструментарий для крупных и мелких ЕТО, потому что они совершенно по-разному будут выстраивать свою бизнес-стратегию. Мелким придется выживать, а скорее всего банкротиться, и на их место будут приходить новые компании», — пояснил спикер. Долгосрочное планирование может, с одной стороны, играть роль гаранта возврата инвестиций, а с другой — поправки могут привести к упразднению инвестиционной программы и поставить в зависимость от действий единой теплоснабжающей организации другие компании, считает эксперт.

Замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике минэнерго возразил, напомнив, что специально в своем выступлении уделил особое внимание тому, что функции контроля в законе прописаны довольно подробно.

Врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким, прослушав доклад Алексея Храпкова, заметил, что «схема интересная». «Это альтернатива государственному регулированию. Она интересная, но мы опять видим рекомендательный характер поправок, по решению органов местной власти, — посетовал врио министра. — Вы вновь сталкиваете нас лбами с потребителем. А нельзя ли это единым документом принять как обязательное к исполнению?» — уточнил он.

Как ответил председатель исполкома МА «Сибирское соглашение» Андрей Жуков, при проведении публичных слушаний этого законопроекта было решено «аккуратно войти в эту конкурентную процедуру» и для внедрения поправок оставить рекомендательный характер.

Опыт регионов

Своим опытом перехода на новую модель в рамках конференции поделились как представители Центрального федерального округа, так и Сибири.

Об опыте города Рубцовска рассказал заместитель начальника управления по промышленности и энергетике Алтайского края Дмитрий Крюков. Он сообщил, что для урегулирования ситуации в городе была достигнута договоренность с ООО «Сибирская генерирующая компания». В результате в городе была запущена долгосрочная программа модернизации теплоснабжения. Согласно концессионному соглашению с муниципальными властями, компания взяла на обслуживание объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, на 15 лет, то есть до 2032 года. СГК суммарно вложит в развитие инфраструктуры более 2 млрд рублей.

Основная часть инвестиций направлена на реконструкцию Южной тепловой станции — главного теплоисточника в городе. Здесь уже установлены два новых угольных котла по 30 Гкал/час каждый, система топливоподачи к ним, а также будет смонтирована турбина мощностью 6 МВт.

Проведены работы на тепловых сетях города и построены новые теплотрассы. Запланированы работы на малых котельных. При этом еще год назад жителям города грозил срыв отопительного сезона.

Заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов отметил, что ситуация с износом коммунального фонда на сегодняшний день сложилась довольно серьезная, а точнее износ составляет порядка 70%. «Для того, чтобы спать спокойно и быть уверенным в своих сетях, необходимо переходить на новую модель. Мелкие игроки рынка ЖКХ могут иногда переоценивать свои силы или вообще подходить к решению таких насущных проблем неадекватно, и в итоге заложниками может оказаться как само население, так и исполнительная власть. Поэтому наша основная задача — привлечение в отрасль крупных инвесторов», — сообщил он. И основной вопрос, который задают такие игроки рынка, — это возврат инвестиций, заметил Дмитрий Кудряшов. Наиболее остро стоит вопрос с теплоснабжением в Новокузнецке. Впрочем, взяться за решение этой проблемы готовы в СГК, которая намерена вложить в систему теплоснабжения города порядка 5 млрд руб.

В общей сложности у Сибирской генерирующей компании подготовлены проекты на сумму 25 млрд руб. Обсуждается внедрение системы альтернативной котельной в Барнауле, Новоалтайске, а также на территории Кузбасса, Республики Хакасии и в Красноярском крае.

«Действительно, существующая модель тарифообразования не позволяет нам рассчитывать свои расходы. База операционных расходов у нас фиксирована всего на 35–40%, все остальное считается каждый год, прямым счетом», — напомнила директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Екатерина Косогова. При этом при вложении больших объемов средств компании не могут получить гарантий возврата. «Именно этот факт и сдерживает на сегодня масштабное вливание инвестиций в сферу. У нас есть и деньги, и желание их вложить, но нет уверенности, что мы их вернем и окупим наши вложения», — отметила директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания». Новая целевая модель это позволяет просчитать.

В свою очередь генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов обратил внимание на то, что говорить о необходимости внедрения новой модели бессмысленно — такая модель нужна. Но при этом попросил не забывать о потребителях. «На сегодня потребитель, например в Новосибирске, не готов понимать нашего птичьего языка: альткотельные, возврат, инвестиции, — напомнил историю с попыткой повышения тарифов Руслан Власов. — Надо не только концентрироваться на том, чтобы друг друга убедить, а чтобы и население к нам прислушалось».

Подводя итог, участники конференции сошлись во мнении: для того, чтобы получить необходимый приток инвестиций, следует переходить на новую модель рынка тепла. При этом средств должно хватить не только на своевременную модернизацию изношенного оборудования, на данный момент в масштабах страны только 26% котлов и 36% турбин ТЭС служат менее 30 лет, но и на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, износ которой в сибирских городах в среднем составляет порядка 70%. Продолжить проработку механизмов и устранение узких мест поправок к законопроекту о теплоснабжении, рекомендующих переход на новую ценовую модель, планируется на базе «Сибирского соглашения».

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