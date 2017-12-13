В правительстве Новосибирской области представители минэнерго РФ, власти сибирских регионов и крупные ресурсонсабжающие организации обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности и развития Сибири.

Участники конференции 12 декабря обсудили ситуацию, связанную с модернизацией систем теплоснабжения при переходе на новую модель теплоснабжения – по методу альтернативных котельных и привлечение инвестиций.

Врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким отметил важность проведения мероприятия по обсуждению перспектив перехода на новые модели регулирования рынка теплоэнергетики. В ходе конференции отмечалась особая важность того, что переход к новой модели не должен повлечь серьёзных последствий для потребителей и создать условия для существенного роста тарифов для населения. Интересы потребителей должны быть максимально учтены, подчеркивали эксперты.

Принявший участие в конференции заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Алексей Храпков подчеркнул, что идеологические основы создания новой модели рынка тепла – так называемой «альтернативной котельной» – включают ряд базовых постулатов. В их числе необходимость повышения эффективности потребления тепловой энергии. Также Алексей Храпков озвучил предложения по внедрению целевой модели в теплоэнергетике, одним из которых стала возможность создания единой системы теплоснабжения и заключения соглашений между органами власти и теплоснабжающими организациями, где будет прописана ответственность единой теплоснабжающей организации перед органами власти и необходимость достижения целевых показателей.

Опытом внедрения новой модели теплоснабжения с собравшимися поделился заместитель начальника управления по промышленности и энергетике Алтайского края Дмитрий Крюков. Напомним, что данный проект в Алтайском крае осуществляется совместно с ООО «Сибирская генерирующая компания». Готовность внедрить метод альтернативных котельных выразил и министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Сергей Козлов.

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