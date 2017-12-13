В Омске подсчитали, сколько нужно средств для достройки метро

Во вторник врио губернатора Омской области побывал на объектах метрополитена Омска с целью оценить состояние недостроенных станций. На ввод его в эксплуатацию денег из федерального центра пока не ожидается.

Завершение строительства омского метрополитена с вводом в эксплуатацию первого пускового комплекса, который соединит деловой центр города со спальными микрорайонами левобережья, требует около 22 млрд рублей. Как минимум ближайшие два года таких средств не найдется в федеральном бюджете для омского долгостроя. За все время в строительство всех объектов, включая метромост через Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 млрд рублей. На сегодня, скорее, более остро стоит вопрос безопасности, поэтому врио губернатора Омской области Александр Бурков распорядился создать специальную межведомственную комиссию для выработки рекомендаций по дальнейшему использованию объектов метро от профессионального сообщества – архитекторов, строителей и транспортников.

«По результатам переговоров в Минтрансе РФ мы не видим возможностей для получения финансирования из федерального бюджета. Метро в регионах строят, но за счет собственных средств. Омская область в последний раз получала деньги на строительство метро в 2015 году. Тему возобновления финансирования можно будет снова поднять, но не в перспективе 2018 и 2019 года, а вопросы безопасности мы должны решить в кратчайшие сроки», — сказал на совещании Александр Бурков.

Напомним, ранее региональное правительство обратилось в заксобрание с просьбой из бюджета 2018 года выделить на консервацию станций метро почти 800 млн рублей. Поскольку сейчас денег на строительство метро нет, глава региона предложил задуматься об альтернативах.

«Что делать: думать о строительстве легкого метро или скоростного трамвая. И по какой технологии. Без участия профессионалов – архитекторов, строителей, транспортников – этот вопрос мы не решим. Нам нужны научно и экономически обоснованные рекомендации», — подчеркнул Александр Бурков, отдавая распоряжение о создании специальной межведомственной комиссии.

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