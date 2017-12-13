Глава Хакасии принял отставку одного из своих заместителей

В среду из сообщения пресс-службы правительства Хакасии стало известно об увольнении замглавы республики Валерия Маркова. Данный пост Марков занимал менее двух лет.

Курировавший сферы промышленности и энергетики Хакасии замглавы региона Валерий Марков ушел из республиканского правительства по собственному желанию. Его отставку согласовал глава Хакасии Виктор Зимин, поблагодарив своего подчиненного за эффективную работу. Марков работал в качестве заместителя Виктора Зимина с марта 2016 года. До 2016 года он занимал должность директора муниципального предприятия «Абаканские электрические сети». Избирался депутатом Верховного Совета республики пятого и шестого созывов, входил в состав комитета по бюджету и налоговой политике.

Вместе с тем 12 декабря у Зимина появился заместитель, который будет отвечать за весь реальный сектор экономики и курировать работу двух министерств.

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