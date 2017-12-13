МТС на 55% увеличила скорости в омской 4G-сети

В МТС 13 декабря сообщили о завершении очередного этапа модернизации сети 4G в Омской области, которая позволила увеличить среднюю скорость мобильного 4G-интернета в столице региона более чем в полтора раза.

Изменения коснулись базовых станций МТС, которые работают по технологии LTE-1800 в Омске. Такое оборудование обеспечивает большую зону покрытия и гарантируют лучшее качество услуг передачи данных, в том числе, в условиях плотной городской застройки. Технические специалисты компании перераспределили частоты, используемые ранее для голосовой связи 2G, на передачу данных в сети LTE. Таким образом оператор добился существенного увеличения скорости мобильного интернета в миллионном Омске. При этом качество голосовой связи осталось на высоком уровне за счет модернизации и расширения 2G/3G сетей и перевода большей доли голосового трафика в сеть 3G.

«Благодаря «расширенной полосе» нашим омским абонентам стало в сети «свободнее», поскольку ресурсов в сети теперь больше для каждого из них. При этом мы видим, что наши абоненты все активнее пользуются мобильным интернетом – объем данных, переданных через сети МТС, за год увеличился в 1,7 раза, а трафик в сетях 4G вырос втрое. Все возрастающая нагрузка мотивирует нас модернизировать сеть, внедрять новые технологии для обеспечения стабильно высокого качества мобильного интернета», — отметил технический директор филиала МТС в Омской области Олег Мякишев.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter