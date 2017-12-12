Аэропорт Толмачево повторно обратился в прокуратуру

В прокуратуру вновь поступило обращение от руководства новосибирского аэропорта Толмачево с просьбой принять меры по недопущению дальнейшего складирования животноводческих отходов в районе аэровокзала.

Сегодня, 12 декабря на сайте аэропорта Толмачево было опубликовано извинение перед пассажирами новосибирского авиахаба за состояние экологической обстановки. В частности, как говорится в сообщении, 12 декабря с 8 до 10 утра, во время отправления и прибытия утренних рейсов, на перроне и в терминальном комплексе вновь чувствовался сильный неприятный запах отходов животноводческой деятельности. Напомним, летом уже сообщалось о жалобе администрации аэропорта на неприятный запах из-за складирования отходов недалеко от авиаузла. Руководство Толмачево просило правительство Новосибирской области и Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации принять меры по складированию отходов в районе аэропорта, формирующих из-за запаха не только негативное впечатление о регионе у пассажиров, но и угрожающих безопасности полетов из-за массового скопления птиц.

Теперь руководство Толмачево повторно направило обращение в прокуратуру, чтобы ведомство приняло соответствующие меры.

«Аэропорт Толмачёво приносит пассажирам и гостям аэропорта извинения за доставленные неудобства и надеется на принятие скорейших мер по устранению причин неприятного запаха ради обеспечения безопасности полётов и прав пассажиров на благоприятную окружающую среду, а также соблюдению природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.

Не так давно, к слову, транспортная прокуратура выявила, что в селах Криводановка и Прокудское без согласования с аэропортом располагаются два полигона твердых бытовых отходов на расстоянии менее 15 км от него.

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