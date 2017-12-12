Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами пообещал, что предвыборные процедуры будут максимально открытыми и честными.

Перед еженедельной пресс-конференцией глава НСО Андрей Травников поздравил с Днем конституции и отметил, что это — главный закон страны, устанавливающий права, свободы граждан и ответственность каждого из нас за будущее страны. «Хочу пожелать всем нам, чтобы будущее нашего государства, нашей Родины, было мирным, спокойным. Здоровья, счастья, благополучия всем жителям Новосибирской области», — сказал он.

Глава региона также напомнил, что в следующем году россиян ожидает самое главное политическое событие — выборы президента. «Мы намерены провести максимально открытые, честные предвыборные и выборные процедуры. Мы хотим создать наиболее комфортные условия, чтобы избиратели, которые проживают на территории Новосибирской области, имели возможность сделать осознанный выбор и проявить его в день голосования 18 марта 2018 года», — сказал Андрей Травников.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter