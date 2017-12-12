Первый выпуск «Школы жестового языка» получит сертификаты

Первые 11 человек заканчивают обучение в недавно созданной в Новосибирске «Школе русского жестового языка». Проект реализует МКУ «Агентство развития социальной политики города Новосибирска».

Теперь новосибирцам доступно обучение жестовому языку: в Новосибирске бесплатная специализированная школа для обучения навыкам общения на жестовом языке приняла первый набор учащихся, которые вскоре завершат курсы. Как рассказали в департаменте по социальной политике мэрии, идея создания первой подобной школы в городе возникла летом, во время подготовки к Форуму «Новосибирск — город безграничных возможностей-2017».

Для того чтобы учащиеся могли полностью погрузиться в среду жестового языка практические занятия ведут глухие преподаватели-тренеры. На лекциях, которые проводят специалисты из Института социальных технологий и реабилитаций НГТУ, учеников знакомят с малоизвестными фактами из истории и культуры глухих людей. В рамках первого курса будет проведено 21 занятие с глухим преподавателем, который сформирует языковые компетенции жестового языка у студентов.

Первые 11 слушателей школы получат сертификаты, когда завершат обучение. В дальнейшем они смогут работать социальными работниками, их знания и навыки будут востребованы в различных социальных и общественно значимых проектах и мероприятиях с глухими людьми.

«Создание «Школы русского жестового языка» и выпуск специалистов по жестовому языку позволит стать Новосибирску городом с доступной средой, не только пространственной, но и ментальной», — отмечают организаторы школы, специалисты департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Следующий набор в школу стартует уже в начале феврале, а сами занятия начнутся в марте 2018 года. Записаться на языковые курсы можно будет на сайте городвозможностей.рф.

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