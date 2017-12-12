Собственник новосибирского аэропорта «Северный» готов передать площадку для строительства ледовой арены

Как рассказал на встрече с журналистами 12 декабря врио губернатора НСО Андрей Травников, на сегодня вариант строительства ледовой арены на территории городского аэропорта — один из самых перспективных.

Напомним, за последнее время на рассмотрение областного руководства поступило как минимум три новых варианта для строительства — это район военного городка, территория сада Мичуринец и аэропорта «Северный». Как еще раз подтвердил Андрей Травников, площадка аэропорта «Северный» пока выглядит более предпочтительной. «Там, по крайней мере, понятна ситуация с земельным участком», — отметил врио губернатора.

Накануне глава региона провел совещание, на котором присутствовали представители мэрии и собственник участка — «СДС-Строй», где последний «подтвердил готовность передать площадку городу для строительства ледового дворца», — рассказал Андрей Травников.

Однако, как уточнил врио губернатора, на этой площадке невозможно реализовать ту концепцию финансирования, которая предполагалась при возможном строительстве ледового дворца на территории Горского ж/м. «Переговоры с «Парком чемпионов» (ранее с компанией был подписан меморандум о взаимодействии по строительству универсальной ледовой арены на берегу Оби — «КС») о вхождении на эту территорию пока не проводились», — уточнил Андрей Травников.

Как отметил врио губернатора НСО, «скорее всего, будет предполагаться бюджетное финансирование».

Глава региона видит перспективность этого варианта и в отсутствии затрат на подготовку территории, а также своей перспективой развития транспортной инфраструктуры. «Безусловно, для полного решения вопроса доступности этого объекта, потребуется строительство ветки метро. И этот вопрос тоже нужно поднимать на федеральном уровне», — поделился мнением врио губернатора.

Комментарии в холдинге «СДС» на момент подготовки материала получить не удалось.

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