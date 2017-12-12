«Сибирская энергетическая компания» в рамках деятельности по развитию дистанционных каналов коммуникации с абонентами в своем мобильном приложении внедрила функционал для клиентов энергокомпании — юридических лиц.

Данный сервис позволит собственникам бизнеса Новосибирска, Куйбышева и с. Криводановка оперативно решать ряд вопросов по теплоснабжению, не обращаясь в колл-центр и клиентские офисы ресурсоснабжающей организации.

В первую очередь мобильное приложение АО «СИБЭКО» будет интересно юрлицам, владеющим нежилыми помещениями в многоквартирных домах. Для данной категории абонентов основное преимущество мобильного офиса заключается в том, что с помощью онлайн-сервиса энергокомпании можно контролировать состояние расчетов в одном профиле, как по квартире, так и по нежилому помещению, которое находится у потребителя в собственности.

С помощью мобильного офиса через раздел «Обратная связь» юрлица смогут получать информацию по услугам, предоставляемым АО «СИБЭКО», в режиме онлайн передавать показания счетчиков и оплачивать тепло и горячую воду. Стоит отметить, что квитанции о подтверждении оплаты доступны как в мобильном приложении, так и в системе «Сервис», а также будут отправлены на зарегистрированный адрес электронной почты.

Кроме того, потребители могут контролировать состояние расчетов по коду абонента, создавать и редактировать собственный профиль, а также подключить одновременно несколько кодов абонента и лицевых счетов к одному профилю. Для дополнительного удобства потребителей разработчики предусмотрели ряд полезных опций. С помощью системы «Народный контроль» пользователи мобильного приложения могут информировать специалистов энергокомпании о различных технологических нарушениях, происходящих на оборудовании теплосетевого комплекса Новосибирска. Помимо этого, абонентам доступна услуга push-уведомлений о фактических и планируемых отключениях тепла и горячей воды, сроках возобновления подачи коммунальных ресурсов и периодах проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность, осуществляющихся по адресам, зарегистрированным в приложении.

Добавить юридическое лицо в личный кабинет мобильного приложения АО «СИБЭКО» можно, воспользовавшись логином и паролем от личного кабинета системы «Сервис», либо кодом абонента вместо логина и ИНН вместо пароля.

Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (версии не ниже 4.4) и iOS (версии 8.0 и выше, iPhone 5 и более поздние модели). Скачать мобильное приложение АО «СИБЭКО» можно в Google Play и App Store.

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