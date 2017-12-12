Минфин РФ одобрил кандидата на пост министра финансов Бурятии

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов получил согласие Москвы на назначение Всеволода Мухина главой министерства финансов региона. Теперь кандидатуру рассмотрит Народный Хурал.

Минфин России одобрил кандидатуру Всеволода Мухина на должность министра финансов Бурятии. С сентября 2017 года Мухин руководит региональным минфином в статусе исполняющего обязанности. Теперь, чтобы избавиться от приставки и.о., требуется одобрение со стороны депутатов Народного Хурала Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов уже внес кандидатуры министра финансов Всеволода Мухина и министра экономики Александра Бардалеева, а также руководителя своей администрации Баира Цыренова на рассмотрение депутатам.

После того, как эти три кандидатуры будут утверждены, кабинет республиканского правительства при Цыденове будет окончательно сформирован.

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