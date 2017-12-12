Россельхозбанк отчитался по полученной прибыли за 11 месяцев

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам работы в январе-ноябре 2017 года составила 1,7 млрд рублей. Показатель рассчитан на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

С начала 2017 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка увеличился на 10,5%, до 1,9 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составляет почти 1,6 трлн рублей (прирост за 11 месяцев 2017 года на 11%), физическим лицам – свыше 351 млрд рублей (прирост – 8,1 %).

По итогам января-ноября 2017 года объем привлеченных средств клиентов превысил 2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 29,2%. Банк продолжает демонстрировать по данному направлению динамику, опережающую среднерыночные показатели.

Россельхозбанк успешно наращивает кредитную поддержку отрасли АПК – по состоянию на 1 декабря текущего года кредитный портфель организации в данном сегменте превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,9%.

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