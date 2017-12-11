11 декабря на заседании комиссии по бюджету совета депутатов Новосибирска заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска Оксана Бранькова в своём докладе указала на нарушения и долги «Новосибирского агентства инновационного развития».

Как установили аудиторы КСП Новосибирской области, текущая кредиторская задолженность «Новосибирского агентства инновационного развития» превысила миллион рублей, и эквивалентна авансу, которая организация получила в прошлом году от заказчика. У акционерного общества наблюдались положительные изменения по некоторым показателям деятельности, но оно всё равно оставалось нерентабельным и не приносило прибыль, говорится в отчете КСП.

Эти обстоятельства, по мнению Оксаны Браньковой, свидетельствуют о том что мероприятия по обеспечению финансовой самостоятельности и независимости капитала не исполнялись. У акционерного общества уменьшался капитал, и наращивались долги. Меры по улучшению ситуаций не предпринимались, установили аудиторы.

«Стоимость чистых активов общества по итогам 2014 – 2015 годов, оставалась меше его уставного капитала. Тем самым в соответствии с нормами 228 ФЗ организация должна принять одно из непростых решений: сократить уставной капитал до величины, не превышающей стоимость чистых активов, либо запустить процедуру ликвидации», – отметила в своём докладе Оксана Бранькова.

В КСП подчеркнули, что «Новосибирское агентство инновационного развития» – это не только коммерческая организации, а одна из его задач – привлечение инвестиций в различные проекты, как в государственные, так и в частные. Но из доклада КСП следует, что общество пока не справляется со своими задачами.

«Необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего деятельности этого акционерного общества. Мы направляем данные на рассмотрение профильной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. Не вижу смысла возвращаться к этому вопросу», — заключил председатель комиссии по бюджету совета депутатов Новосибирска Валерий Черных.

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