В конце 2018 года в столице Бурятии Улан-Удэ начнется строительство нового терминала международного аэропорта «Байкал». Это стало известно из сообщения пресс-службы республиканского правительства о результатах участия региона в «Транспортной неделе-2017» в Москве.

Новый собственник бурятского аэропорта «Байкал» холдинг «Новапорт» планирует в конце 2018 года приступить к строительству нового терминала. Как рассказали в пресс-службе правительства республики, аэропорт в Улан-Удэ получил статус «открытого неба», пятой степени свободы воздуха, то есть теперь все транзитные международные авиаперевозчики могут совершать посадку в столице Бурятии без необходимости заключать двухсторонние соглашения. Решение о проектировке нового терминала международного аэропорта было принято во время встречи главы региона Алексея Цыденова и собственника аэровокзала Романа Троценко.

«Мы договорились, что он уже сейчас начинает проектировать новые терминалы. Надеемся, что в следующем году закончатся проектные работы и начнется строймонтаж нового терминала у нас в аэропорту», — цитирует пресс-служба регионального правительства Алексея Цыденова.

Ранее Роман Троценко, говоря о проблемах аэропорта, отмечал, что объект «стагнировал, а поток падал», и обещал в ближайшее время разработать стратегию развития аэропорта, которая будет направлена на увеличение пассажиропотока за счет привлечения новых авиакомпаний и расширения маршрутной сети на внутренних рейсах и международных направлениях.

Размер инвестиций на строительство пока не уточняется. Что касается вместимости терминала, то, по словам Цыденова, он будет в 2,5 раза больше, чем сейчас. Глава Бурятии также рассказал о договоренности с иркутским бизнесменом Сергеем Ерощенко, владеющим авиакомпанией «Ангара», по базированию авиаперевозчика в аэропорту «Байкал».

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