Возбуждено новое уголовное дело в отношении сотрудников «СЛК-Моторс»

Как стало известно «КС», следственным управлением МВД РФ по Новосибирску возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ЗАО «СЛК-Моторс», которым инкриминируется мошенничество при продаже автомобилей марки Toyota в статусе официального дилера. Информацию об этом «КС» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирску.

Следственной частью Следственного управления МВД РФ по городу Новосибирску в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ЗАО «СЛК-Моторс» (бывший официальный дилер Toyota, Lexus в Новосибирске) было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, что ранее ГК «СЛК-Моторс» являлась одним из самых крупных авторитейлеров Новосибирской области, официально представляя Toyota, Lexus, Nissan, Audi, Porsche, Ford, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Lada в Новосибирске, Toyota и Lexus в Барнауле. В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах авторитейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой. В 2013-2015 годах группа компаний закрыла дилерские центры Ford, Volvo, Mitsubishi, Lada, Audi, продала бизнес по брендам Hyundai и Nissan. Впрочем, такие меры не позволили сохранить оставшиеся в портфеле марки Toyota, Lexus и Porsche. Финансовое положение группы компаний привело к наличию задержек в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. В свою очередь бизнес по бренду Porsche был продан.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о получении представителями ЗАО «СЛК-Моторс» от 10 клиентов суммы, превышающей 18 млн рублей. Речь вероятно идет о покупателях, которые оплатили полную и частичную стоимость автомобилей марки Toyota, официальным дилером которой на тот момент и являлась «СЛК-Моторс». В постановлении также сказано, что «сотрудники компании путем обмана под предлогом продажи транспортных средств умышленно, из корыстных побуждений похитили денежные средства» в указанном размере. О каких конкретно сотрудниках идет речь, в постановлении не уточняется.

«Мы надеемся, что все средства будут возвращены. Другой вопрос: когда? Здесь все сложнее, поскольку средств (в том числе имущества), скорее всего не хватит, чтобы расплатиться со всеми должниками», – отметил «КС» глава общественной организации потребителей «Потребдозор» Антон Тихонов.

Напомним, что арбитражный суд Новосибирской области 6 марта принял решение признать основателя ГК «СЛК-Моторс» Наталью Жданову банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство. На сегодня совладелица самого крупного в прошлом мультибрендового автодилера Новосибирска проходит стадию реализации имущества. Согласно материалам суда, в ходе процедуры реструктуризации долгов Натальи Ждановой в реестр требований кредиторов были включены требования шести кредиторов на общую сумму в 2,5 млрд рублей.

20 сентября стало известно, что Наталью Жданову привлекают к субсидиарной ответственности на 1,6 млн рублей. Кроме того, основатель ГК «СЛК-Моторс» была оштрафована за невыплату сотрудникам более 4 млн рублей зарплат.

Стоит отметить, что еще один основатель ГК «СЛК-Моторс» – Дмитрий Малахов – также признан банкротом и проходит стадию реализации имущества.

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