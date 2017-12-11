«СИБЭКО» не подключит четыре дома СК «СтройМастер» к теплоснабжению

АО «СИБЭКО» провело аудит задолженности за теплоснабжение и выявило, что крупный новосибирский застройщик СК «СтройМастер» должен энергокомпании несколько десятков миллионов рублей.

Четыре строящихся дома СК «СтройМастер» не будут подключены к системе теплоснабжения. Такое решение приняла энергокомпания «СИБЭКО» по результатам проведенного аудита компаний застройщиков Новосибирска, имеющих задолженность за тепловую энергию. Как уточнила пресс-секретарь «СИБЭКО» Анастасия Степанова, долг «СтройМастера» перед энергокомпанией составляет 35 млн рублей.

«По причине системного отсутствия погашения задолженности за отопление и горячую воду, а также подключения к системе теплоснабжения, четыре строящихся многоквартирных дома, два из которых расположены по улице Дуси Ковальчук, ул. Вавилова и Закаменский микрорайон, не будут подключены к системе коммуникаций Новосибирска», — говорится в официальном сообщении «СИБЭКО».

Напомним, что по этой же причине не будут подключены к системе теплоснабжения объекты «ПТК-30». За долг в 35 млн рублей без тепла останутся шесть строящихся многоквартирных домов и физкультурно-оздоровительный клуб, расположенные по улицам Дуси Ковальчук, Выборная, Волховская, Связистов и Котовского.

Обращая внимание застройщиков на накопившуюся задолженность, в «СИБЭКО» предупредили, что, помимо обращения в судебные инстанции и правоохранительные органы, энергокомпания намерена эти факты предавать огласке в СМИ.

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