На Большой Конгресс малого бизнеса ожидают приезда миллиардера Оскара Хартманна

В Новосибирске 15 декабря пройдет форум для малого бизнеса II «Большой Конгресс малого бизнеса», ежегодно объединяющий более 300 руководителей малого и среднего бизнеса и топ-менеджеров, начинающих предпринимателей и представителей органов законодательной и исполнительной власти.

На ежегодный форум II «Большой Конгресс малого бизнеса», который состоится 15 декабря в лофт-парке «Подземка, организаторы ожидают визита известного миллиардера Оскара Хартманна. За 10 лет предпринимательской деятельности в России Хартманн основал более 40 компаний, капитализация которых превышает 5 млрд долларов США, включая лидирующие в своих отраслях KupiVIP, CarPrice и Aktivo. Оскар один из самых открытых и востребованных спикеров в России.

«Новосибирцы адресовали сообщение миллиардеру в социальных сетях, и, чтобы Оскар Хартманн присоединился к Большому Конгрессу малого бизнеса, им необходимо набрать 10 тыс. лайков в посте его приглашения», — рассказали организаторы из Школы Бизнеса SREDA.

На встрече с известным предпринимателем планируется задать следующие вопросы:

Как сделать трансформацию бизнеса в 2018 году?

Как и за счет чего можно вырасти в десять раз?

Как найти инвестора?

Как делать цифровой бизнес в 2018?

Конгресс пройдет в Новосибирске уже шестой раз, на нем уже выступило более 70 спикеров, которые поделились своими секретами трансформации бизнеса. В этом году организаторы планируют сделать онлайн трансляцию для того, чтобы бизнесмены из других городов так же приняли участие во встрече. Ключевая тема предстоящего форума – «Инвестиции. Инновации. Интеллект». Спикеры российского бизнеса расскажут о выгодных сферах инвестирования в финансовые сферы и человеческий капитал, представят новые сервисы и технологии в продажах и маркетинге.

Для участия в форуме необходима регистрация по ссылке.

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