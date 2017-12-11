Глава Минсельхоза РФ назвал Алтайский край главной житницей Сибири

Министр сельского хозяйства РФ, поздравляя алтайских аграриев с Днем работника сельского хозяйства, назвал их лидерами по сбору урожая зерновых культур. Текст телеграммы был опубликован на сайте регионального минсельхоза 8 декабря.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев поздравил работников сельского хозяйства Алтайского края с их профессиональным праздником, подчеркнув, что регион «во все времена считался одной из основных житниц страны и главной житницей Сибири». Он также отметил вхождение края в число лидеров по сбору урожая зерновых культур и рывок алтайских сельхозпроизводителей в развитии мясного скотоводства.

Александр Ткачев назвал Алтайский край крупнейшим центром производства высококачественных экологически чистых продуктов питания, акцентируя внимание на том, что местная продукция пользуется большим спросом как в регионах России, так и за рубежом.

«Позвольте от всего сердца выразить благодарность всем тем, кто связал свою жизнь с аграрной отраслью за самоотверженный и добросовестный труд, за достойные показатели в одном из ключевых секторов экономики нашей страны. Вашими усилиями укрепляется продовольственная безопасность региона и всей России», — говорится в телеграмме министра.

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