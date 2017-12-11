Рынок жилой и коммерческой недвижимости Новосибирска продолжил свое движение в этом году по инерции — девелоперы завершали начатые проекты, не спеша анонсировать новые. Однако это не помешало росту рынка в качественном плане: на карте города появились такие объекты, как ЖК MilkHouse, «Флотилия», «Бульварный переулок», в сфере коммерческой недвижимости — проект MedPark, ТРЦ «Эдем». Какие из них стали действительно знаковыми для Новосибирска — в материале «КС».

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «КС» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала. Всего по итогам 2017 года «КС» планирует выделить «Компании года» и «Персон года» в восьми различных отраслях.

«Объект года»

Жилая недвижимость

Одним из наиболее заметных жилых комплексов, введенных в Новосибирске в эксплуатацию в 2017 году, стал ЖК MilkHouse. В частности, объект возглавил рейтинг лучших новостроек по версии «КС» в текущем году.

Два дома клубного типа расположились на месте бывшего молочного завода Danone. Отсюда и возникло название комплекса: в переводе с английского milk house — это «молочный дом». Напомним, что завод закрылся в сентябре 2014 года. В состав ЖК MilkHouse входят восьмиэтажный дом на 63 квартиры и девятиэтажный — на 104. Площадь варьируется от 51 до 251 кв. метра.

Интересная особенность проекта, которая позволила ему стать «Объектом года», — тесное соседство с памятниками архитектуры начала XX века: с женской гимназией П. А. Смирновой и особняком купца Константина Бузолина. «Застройщик попытался объединить исторические постройки с современной архитектурой. И ему это вполне удалось», — отмечал ранее «КС» ведущий специалист отдела новостроек агентства недвижимости «Квадротека» Олег Исаев. Возведением объекта занималась одна из компаний Владислава Крючкова — ООО «Техстрой».

«Из объектов строительства, введенных в 2017 году, стоит отметить и такие проекты, как «Жуковка», «Флотилия», «Бульварный Переулок», «Шесть звезд», — считает руководитель по работе с партнерами риелторской компании «Этажи» Дмитрий Жуков. — На этапе завершения также находится ЖК Montblanc. Вышеперечисленные жилые комплексы, безусловно, станут украшением Новосибирска: их отличают необычная архитектура, современные инженерные решения, качественная отделка МОПов и продуманное внутридомовое пространтство».

Руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон добавляет, что в 2018 году застройщики продолжат сдавать новые очереди вышеперечисленных объектов. В Новосибирске достроят, в частности, «Флотилию» и «Шесть звезд». «На следующий год также намечена сдача в эксплуатацию «Кларус парка» — жилого комплекса около новосибирского зоосада. Это долгожданный проект. Он строится достаточно долго. Сейчас ЖК клубного типа на завершающий стадии. Главное его преимущество — это, конечно же, местоположение», — резюмирует эксперт.

«Объект года»

Коммерческая недвижимость

Развитие рынка коммерческой недвижимости Новосибирска в 2017 году сложно назвать бурным: девелоперы предпочитали завершать начатое и не анонсировать ввод новых объектов. Так, в Октябрьском районе был достроен необычный для Новосибирска проект — MedPark, соседствует с которым комплекс апартаментов Park Residence.

MedPark — специально спроектированное здание для размещения медицинских компаний, оказывающих высокотехнологичную помощь населению. На текущий момент на девяти этажах комплекса делают ремонт и обустраиваются такие компании, как клиника пластической хирургии «Елена», «Центр новых медицинских технологий», армянская клиника «Витромед», в состав которой войдет второй в Новосибирске частный роддом, стоматология «Дентал-Сервис» и томографический центр.

Общая площадь комплекса составляет 8880 кв. метров, объем инвестиций — около 1 млрд рублей. Реализацией проекта занимается компания «ВКД-Проект», дочерняя структура инвестиционного фонда «Верба-Капитал — Девелопмент».

За реализацию нестандартной и смелой идеи для города проект MedPark стал «Объектом года» в 2017 году по версии «КС».

Отметить также стоит проекты, находящиеся на завершающей стадии строительства, — это бизнес-центр «СД Альфа-Капитал», ТЦ «Апельсин» на Вокзальной магистрали, а также ТК «Река» у метро «Речной вокзал».

«Персона года»

В 2017 году продолжилось строительство клубного жилого комплекса «Жуковка» в Заельцовском бору. Авторство проекта принадлежит одной из весомых фигур на рынке недвижимости в Новосибирске — бизнесмену Александру Бойко, который, стоит отметить, в этом году был активен и на политическом поприще.

Напомним, что общая площадь застройки «Жуковки» — 5,65 га. В 2016 году были введены в эксплуатацию первые 29 квартир, большая часть из них на текущий момент продана. В 2018 году на территории «Жуковки» будут сданы еще 86 квартир, и 64 — в 2019 году. Отличительная особенность проекта — многофункциональность. На территории «Жуковки» уже введен в эксплуатацию апарт-отель, на его базе работают ресторан «Сезоны», детский досуговый центр, в ближайшее время также откроется SPA и фитнес-центр с плавательным бассейном.

«В Новосибирск и его будущее я продолжаю вкладывать, потому что собираюсь и дальше здесь жить! Если бы я ставил задачу банально зарабатывать деньги, то искал бы точечные площадки в городе и возводил «свечки» по 25 этажей. Но мне это не интересно. И «Жуковка» — это как раз нестандартный вариант подхода к делу, по сути, это средство выражения моего отношения к городу, в котором я родился и вырос», — отмечает бизнесмен.

Индивидуальный подход к проектам и принципиально качественное воплощение планов вопреки непростой обстановке на рынке позволили стать Александру Бойко «Персоной года» в сегменте недвижимости по итогам 2017 года.

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