Мэр Новосибирска прокомментировал задержки зарплаты у перевозчиков

На встрече мэра Новосибирска с журналистами был поднят вопрос о том, что водители городских автобусов недовольны низкой заработной платой и растущими долгами по ее выплате. По информации, получившей распространение в СМИ, некоторые из них планируют начать забастовку. Отвечая на вопрос об этом, Анатолий Локоть пообещал вернуть долги.

Забастовка автобусных перевозчиков планируется с 10 декабря. Власти уже начали переговоры с недовольными. По словам Анатолия Локтя, задержки заработной платы и падение дохода водителей в первую очередь относятся к частным водителям. Тем не менее, проблема, по его информации, действительно существует и среди муниципальных перевозчиков. «Эти факты странным образом совпали с моментом наведения порядка на конечных остановках, которыми мэрия занялась после многократных жалоб жителей города», – заметил мэр города.

«Порядок», по словам мэра, еще не до конца наведен, и работа в этом направлении продолжается. Поясняя, Анатолий Локоть заявил, что перевозчики зачастую работают «полулегально». «Водителю ставится задача провезти определенное количество пассажиров. В норму уложились – соответствующую сумму отдали. Провезли больше нормы – забрали себе то, что сверху. Такие факты есть», – объяснил Анатолий Локоть.

По словам мэра, до того, как городские власти обратили внимание на эту проблему, ситуация выглядела хуже. «Можно было бесконечно стоять на конечных остановках, набивать полный автобус. И все были довольны, кроме пассажиров, разумеется», – рассказал мэр. На данный момент, по словам Анатоля Локтя, время перевозчиков на конечных остановках контролируется, и определенные положительные сдвиги можно наблюдать на площади Маркса и Калинина.

Повышение цен на бензин тоже стоит считать важным фактором падения доходов перевозчиков, считает Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что задолженность действительно есть, но она не растет и регулярно компенсируется. «Мы планируем сделать очень серьезные выплаты к концу года. Значительная часть задолженности будет погашена», – объявил градоначальник.

Анатолий Локоть напомнил о том, что такая ситуация отнюдь не нова, и происходит уже не первый год. По его словам, долг выплачивается не сразу, но он всегда возвращается. «Ситуация не является вызывающей», – заверил мэр Новосибирска.

Планирующуюся забастовку градоначальник пытается всеми силами не допустить. Он указал, что уже проходят совещания и переговоры с перевозчиками. Комментировать вопрос о том, что собирается делать мэрия в случае забастовки, Анатолий Локоть не стал.

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