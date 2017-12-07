Забайкалец получил реальный срок за дачу взятки

 
 
взятка

В Забайкальском крае вынесен приговор в отношении граждан, обвиняющихся в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Граждане передавали взятки в виде денежных средств должностным лицам Читинской таможни. Вознаграждение предполагалось за незаконные действия (принятие решений о выпуске в свободное обращение ввезенных из Китая товаров, предназначенных для использования в предпринимательской деятельности, под видом товаров для личного потребления).

В итоге оба обвиняемых признаны виновными в даче взятки. Один из них получил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 1 млн руб. Другая — два года условно с испытательным сроком и штрафом около 0,5 млн руб. Оба фигуранта лишены права заниматься внешнеэкономической деятельностью на два года. Приговоры уже вступили в законную силу.

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