6 декабря было подписано концессионное соглашение между Сибирской концессионной компанией, входящей в группу ВИС, и правительством Новосибирской области. Обсуждение проекта продолжалось практически с 2013 года.

«Концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста через реку Обь в г. Новосибирске подписали от имени Новосибирской области – временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, от имени концессионера – глава Группы «ВИС» Игорь Снегуров. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках 11-го Международного форума «Транспортная неделя – 2017» в присутствии Министра транспорта России Максима Соколова и временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Основное пункты, которые препятствовали подписанию соглашения, врио губернатора Новосибирской области называл 5 декабря: «Мы хотели бы добиться от концессионера условий, по которым мы не начинаем финансирование из регионального бюджета до момента подтверждения выделения федеральных средств. Вокруг этого ведутся переговоры. Мы стараемся получить наиболее выгодные для области условия от нашего партнера», — пояснил Андрей Травников.

Строительством четвёртого моста займётся Сибирская концессионная компания, она на 75 % принадлежит ГК «ВИС». Эта организация была зарегистрирована 28 июня 2016 года. 30 июня 2016 года был объявлен открытый конкурс на право заключение концессионного соглашения в августе 2017 года.

Также врио губернатора волновал платный проезд по Центральному мосту во время ремонта Октябрьского: «Я буду делать все, чтобы в этот период плата ни в коем случае не взималась. Нельзя искусственно загонять автомобилистов на платный объект», — подчеркнул Андрей Травников.

Как ранее отмечалось в договоре, концессионер должен вложить 5 миллиардов рублей в строительство объекта стоимостью 11 миллиардов рублей. При этом минимальный гарантированный доход от моста через 20 лет должен составить 47 миллиардов рублей — столько денег должен получить концессионер за свои работы. Планируется, что вся эта сумма будет обеспечена за счёт платного проезда по мосту. Её заплатят автомобилисты. Если этого не произойдёт, то Новосибирская область должна будет возместить недоимку.

Основная сумма средств, 26 миллиардов рублей, будет выделена из федерального гранта – это деньги, полученные с помощью системы Платон. Финансирование будет поступать поэтапно. Эксперты считают, что привлечение в Новосибирск такого объёма финансирования благотворно скажется на экономике города, и на строительной отрасли в частности, поскольку подрядчиками станут местные компании.

Напомним, что против моста эмоционально высказывался мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а общественники просили президента РФ Владимира Путина «разобраться» с вопросом платности проезда по мосту. Кроме того, в день подписания соглашения в Новосибирске прошел митинг против строительства моста, на котором активисты заявили, что, если соглашение будет подписано, то для его расторжения у них «заготовлен план действий».

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