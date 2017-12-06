Из кого будет формироваться новый кадровый резерв?

4-7 декабря в Новосибирске проходил полуфинал всероссийского конкурса для перспективных управленцев «Лидеры России». Его цель — выявить, развить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. О значимости мероприятия может говорить и тот факт, что на открытии полуфинала врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что собирается лично встретиться со всеми его участниками.

Напомним, что конкурс «Лидеры России» проводит комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Оператором конкурса выступает российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

В результате полуфиналов будет выбрано 300 самых перспективных руководителей со всей России. Они получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей и выйдут в финал конкурса, который состоится в Москве в начале 2018 года. Финал определит 100 победителей, которые смогут в течение одного года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления.

Напомним, что в ходе заседания правительства Новосибирской области врио губернатора региона Андрей Травников заявил, что при формировании кадрового резерва будет опираться в первую очередь на участников проекта «Лидеры России». Он подтвердил это заявление перед церемонией открытия конкурса. «Как только стартовал проект «Лидеры России», я дал поручение организовать постоянное сопровождение по подаче заявки участников от Новосибирской области. И накануне регионального этапа я тоже выдал специальное поручение: смотреть кадровый резерв правительства Новосибирской области и в первую очередь ориентироваться на участников проекта «Лидеры России»», — уточнил Андрей Травников.

Высоко оценил значимость конкурса и полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он сказал, что «Лидеры России» первый проект государственного уровня, который позволяет перспективным кадрам не только раскрыться, но и стать кандидатом в кадровый резерв. «По прогнозам ожидалось 20 тысяч желающих. На практике их число перевалило за 200 тысяч, и каждый из кандидатов мог себя показать. Самое важное для нашей молодежи, участвующей в конкурсе, то, что они смогут раскрыть свой потенциал», – рассказал Сергей Меняйло.

Положительно оценили конкурс и сами его участники. Алексей Ашпин рассказал корреспонденту «КС», что конкурс помог ему расширить взгляд на глобальные проблемы. «Та информация, которую презентуют организаторы конкурса, и те навыки, которыми обладают наставники, могут быть очень полезны для участников. Я уже наметил для себя определенные перспективы», – рассказал Алексей Ашпин.

«Конкурс вполне себя оправдал с точки зрения отбора именно кадрового резерва. Хотя лидеры, это, вероятно, немного другое. Впрочем, возможно, что именно такими они и должны быть — молодыми, бодрыми, имеющими желание заявить о себе. Опять же умудрённые годами наставники чувствуют свою нужность и востребованность молодёжью», – так прокомментировал значимость конкурса еще один его участник.

Андрей Травников также ответил на популярный вопрос о том, какими качествами должен, по его мнению, обладать лидер. Главным из них он считает способность брать на себя ответственность. Также врио губернатора выделил способность меняться самому и менять обстановку вокруг. «То, что участники проекта взяли на себя ответственность, принять участие в проекте показывает, что они готовы к самой высокой ответственности», – пояснил Андрей Травников. Согласно официальным заявлениям организаторов конкурса главные критерии, по которым отбирались конкурсанты, это лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность.

Спорность критериев признается единственным недостатком конкурса, как среди организаторов, так и среди участников. «Да, может быть по критериям конкурс еще не совсем совершенен, но ведь совершенству передела нет. Самое главное – шаг сделан и он не последний, конкурс будет и в следующем году проходить», – заявил Сергей Меняйло. Он также заметил, что в рассматриваемом случае первичны не конкретные критерии, а общая готовность кандидата быть лидером.

Похожего мнения придержался и один из участников конкурса: «Критерии отбора в полуфинал и финал имеют свое место. Но насколько эти критерии будут верными и действительно выигрышными, мы наверняка не знаем — ни организаторы, ни участники». В свою очередь бизнесмен Алексей Ашпин считает, что главные показатели лидера – это умение создать авторитет для тех групп людей, среди которых он находится.

По мнению проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, «Лидеры России» могут стать той площадкой, которая поможет преодолеть пропасть между талантливыми руководителями и руководством страны. «Многие уже готовы показать себя, свои качества, характер и уровень знаний. Но, к сожалению, иногда мы их не замечаем, а иногда у них просто нет возможности себя показать», – согласился Сергей Меняйло.

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