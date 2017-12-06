В Новосибирске продолжает работу «Школа грантового проектирования»

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска запустил долгосрочный проект «Школа грантового проектирования» с целью подготовить заинтересованных новосибирцев к написанию заявок высокого уровня для всех видов социальных грантовых конкурсов.

В сентябре 2017 года департамент по социальной политике мэрии Новосибирска запустил проект по грантовому проектированию, который помог бы всем инициативным горожанам на бесплатной основе научиться писать заявки высокого уровня для грантовых конкурсов. Лекторами «Школы грантового проектирования» стали преподаватели вузов и специалисты из новосибирских НКО обладающие опытом «лучших практик» в этой сфере.

За три месяца слушатели освоили технологии поиска идей социальных проектов, изучили базовые теоретические основы социального проектирования. Участникам проекта был предложен анализ проблем и целеполагания, исследование понятия «дизайн проекта», бюджет и ресурсное обеспечение проекта, основы франдрайзинга и краудфандинга. Слушатели также прошли курс тренингов по созданию мотиваций проектной команды. Лекторы представили полноценный обзор международных и федеральных грантовых конкурсов в их современной специфике. Отдельные практические занятия были посвящены исследованию основных параметров и размеров источников финансирования, без которого невозможно написать ни одну заявку на грант. Кроме этого преподаватели школы провели анализ типичных ошибок, которые допускают НКО при подаче заявок на финансирование.

Теперь участники базового курса школы будут заниматься с экспертами и авторами успешных грантовых проектов в индивидуальном порядке весь январь 2018 года. По окончанию выпускники «Школы грантового проектирования» получат сертификаты.

«Делается это для того, чтобы максимально грамотно подготовить процедуру участия будущего грантописателя в конкурсах. Уже сейчас слушатели школы под руководством тренеров готовят несколько интересных грантовых заявок, их содержание пока держится в секрете», — рассказали в департаменте социальной политики.

Предварительно выпускники курсов смогут уже весной 2018 года представить свои проекты. Организаторы школы уверены, что проекты их учеников будут иметь все шансы на победу, и новосибирские НКО станут лидерами конкурсных заявок.

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