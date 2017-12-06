Мэр Анатолий Локоть прокомментировал отстранение российской сборной от Олимпиады

В эфире программы «Есть мнение» радио «Вести.фм» мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие российской сборной в Зимних Олимпийских играх в Южной Корее «болезненным ударом».

Накануне в Лозанне прошло заседание МОК, на котором было принято решение не допускать российскую сборную на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее, которая пройдет с 9 по 25 февраля. Кроме того, Россия должна будет возместить 15 млн долларов, которые были израсходованы на расследования допинговых нарушений российской стороной. В Играх-2018 россияне смогут выступать в Пхёнчхане только в нейтральном статусе, то есть спортсменам запрещено носить экипировку сборной России и использовать государственную символику.

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, это решение — «болезненный удар по имиджу России». В первую очередь оно скажется на зимних видах спорта, то есть на многих спортсменах из Сибири. Локоть считает, что теперь важно проанализировать ошибки, которые привели «к полному фиаско».

«До последней минуты была уверенность, что мы сумеем отстоять право нашей сборной. В этом заверяли и некоторые чиновники от спорта, говорили, что у нас есть союзники. Но оказалось, что союзников у нас нет», — сказал в эфире мэр, подчеркнув, что таким решением «России нанесена пощечина» , и с одной точки зрения правильным было бы не участвовать в Играх.

Однако мэр обратил внимание, что существует и другая точка зрения, а именно «сломанные судьбы» спортсменов, готовившихся в Олимпиаде «всю свою спортивную жизнь».

«Вдруг раз — и не дали даже возможности показать, на что ты способен. Думаю, прежде всего, должны высказаться наши именитые спортсмены. Мы должны опираться на профессиональное мнение», — заключил Анатолий Локоть.

В связи с решением МОК председатель Олимпийского комитета России, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх в любом статусе. Это же решение коснулось вице-премьера России Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных.

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