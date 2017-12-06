Общественники потребовали закрыть старейший мост Новосибирска

С требованием закрыть на капитальный ремонт Октябрьский мост выступили активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Зафиксированные еще в 2014 году трещины в подпорной стене старейшего моста через Обь в Новосибирске – Октябрьского – продолжают увеличиваться. Судя по фотографиям, в настоящий момент в трещины свободно проходит рука человека. По словам активистов фонда «Гражданский патруль», таких трещин в основании моста за три года стало только больше, а сами они углубились.

Поводом же рейда послужило заявление мэра Новосибирска Анатолия Локтя, где он, высказываясь против платного четвертого моста, подчеркнул, что мэрия Новосибирска не закроет Октябрьский мост, чтобы машины поехали по платному мосту. Однако общественники требуют закрыть переправу на капитальный ремонт, и, как говорится в сообщении движения, «этот вопрос не имеет никакого отношения к строительству платного моста».

«На протяжении нескольких лет мэрия, зная о наличии трещин, не предприняла никаких действий, чтобы остановить разрушение. Даже маячки не установили. Сейчас в щели свободно входит рука по локоть», — заявил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. — Ситуация тяжелая, но если не приступить к решению проблемы уже сейчас, в ближайшее время все мы можем стать если не жертвами, то свидетелями колоссальной трагедии. Мы в очередной раз требуем провести срочное обследование основания конструкции и в случае подтверждения наших опасений – немедленно закрыть Октябрьский мост».

Общественники также дополняют, что за все 62 года эксплуатации Октябрьский мост ни разу капитально не ремонтировали, и специалисты СГУПС подтверждают опасную деформацию конструкции. О дефектах «Гражданский патруль» сообщили в региональное министерство строительства. Отдельное заявление готовится в прокуратуру города.

К слову, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, комментируя заявление мэра, сказал, что не допустит, чтобы за проезд по четвертому мосту взимали плату, если Октябрьский мост будет закрыт на ремонт.

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