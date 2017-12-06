S7 открывает рейсы из Новосибирска в Токио

S7 Airlines открыла продажу билетов по новому для Толмачево направлению: из Новосибирска в Токио. Регулярные рейсы начнут осуществляться со 2 июня 2018 года.

В пресс-службе аэропорта Толмачево подтвердили ставшие ранее известными сведения о планах авиаперевозчика S7 по открытию рейса из Новосибирска в Токио. Билеты по указанному направлению уже поступили в продажу, но первый полет запланирован на 2 июня. Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320neo, которые отличаются увеличенной дальностью полета и самым низким уровнем шума среди самолетов этого класса.

«Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в аэропорт Нарита города Токио будут выполняться по субботам. Вылет из Новосибирска в 23:00, прилет в Токио в 07:35 по местному времени. Обратный рейс отправляется по воскресеньям в 08:40 и прибывает в Толмачево в 13:45», — говорится в официальном сообщении международного аэропорта Толмачево.

Токио – не новое направление для S7 Airlines. Прямые регулярные рейсы в столицу Японии также осуществляются из Владивостока, а с 29 апреля 2018 года авиакомпания начнет выполнять полеты в Токио из Иркутска.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter