Андрей Травников рассказал о проблемах подписания концессионного соглашения по строительству четвертого моста

На состоявшейся 5 декабря пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что считает строительство четвертого моста стратегически верным решениям и именно поэтому он прикладывает все усилия к успешной реализации проекта.

Андрей Травников заявил, что подписание концессионного соглашения, если оно состоится, будет публичным. Он добавил, что переговоры с концессионером еще ведутся. «Предметом обсуждения является тот факт, что при объявлении концессионного конкурса считалось, что федеральное финансирование начнется сразу же после подписания соглашения. Однако, на сегодня сроки начала федерального финансирования до сих пор не определены. Несмотря на то, что данный проект находится под первым номером в приоритетном списке», – объяснил Андрей Травников. Врио губернатора заявил, что региональные средства не будут выделяться до появления федеральных. Концессионер же по его словам боится переноса сроков реализации проекта. Ситуация осложняется тем, что областной администрации приходится также вести переговоры с банком, финансирующим концессионера.

Врио губернатора Новосибирской области также прокомментировал обращение общественников к президенту страны. «Вообще, у нас любой гражданин имеет право направить обращение. Так что я отношусь к этому спокойно. Когда петиция поступит, я, конечно, дам ответ», – заметил Андрей Травников. Он также подчеркнул, что депутаты Законодательного собрания поддерживают проект и оценил их роль в изменении изначального проекта. Поддержали инициативу и представители Городского совета. По мнению врио губернатора эти факторы подтверждает общественно-политическую поддержку.

Кроме того, Андрей Травников отказался комментировать заявление Анатолия Локтя о четвертом мосте. Тем не менее, он напомнил, что изначально мэр города поддерживал проект, Помимо этого Андрей Травников указал, что необходимо строить и метро, и мост. «Если принимать решение из соображений короткой дистанции, скажем года, я согласен, не следует торопиться. Но не нужно забывать, что это стратегический проект. Его реализация займет от 6-7 лет. И я хотел бы подчеркнуть, что с течением времени будет развиваться инфраструктура, появится эффективный транспортный поток. Хотя мне как человеку новому было бы выгодно списать все на ошибки предшественников и остановить проект. Но это чисто популистское решение», – прокомментировал Андрей Травников. Он считает, что стратегически неверно на текущий момент, отказываться от этой инициативы. Врио губернатора также добавил, что генеральным планом предусмотрено строительство 7 мостов.

Андрей Травников также коснулся вопроса платного проезда по новому мосту. «Лично я категорически против, чтобы платный период распространялся на время ремонта Октябрьского моста. Я буду делать все, чтобы в этот период плата не взималась», – сообщил Андрей Травников.

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