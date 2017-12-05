После того, как ряд СМИ в конце ноября сообщил о запрете приглашения Деда Мороза на новогодние утренники, в мэрии Новосибирска уточнили, что прямого запрета приглашать аниматоров на праздники не было.

Во вторник, 5 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что никогда не ставил задачу запретить участие Деда Мороза в праздничных мероприятиях в детских садах. В департаменте образования мэрии Новосибирска лишь рекомендовали педагогам использовать творческий потенциал коллектива без привлечения сторонних актеров и аниматоров.

«Присутствие Деда Мороза – это сказка для ребят, и никто никогда не ставил задачу запретить участие Деда Мороза в праздничных мероприятиях в детских садах, – сказал мэр Анатолий Локоть. – Однако при организации новогодних мероприятий в дошкольных учреждениях с приглашением сторонних актеров и аниматоров важно соблюдать санитарные требования и правила безопасности. Также необходимо учитывать мнения родителей относительно оплаты услуг приглашенных артистов. Не все семьи могут позволить себе такие расходы. Поэтому департамент образования мэрии рекомендовал руководителям дошкольных учреждений ориентироваться на бюджетные возможности, которыми располагают сами организации».

Как подчеркнул глава города, приглашение аниматоров не должно вводиться в образовательных учреждениях в обязательном порядке: в данном случае родители имеют право сами выбирать варианты проведения елки в детском саду.

«Мы хотим, чтобы Новый год оставался праздником с хороводом вокруг ёлки, с Дедом Морозом и Снегурочкой, но не становился головной болью для родителей и нагрузкой на семейный бюджет. В детских садах работают творческие люди, есть муниципальные учреждения в сфере культуры и творчества. Мы должны этот потенциал использовать», – считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В мэрии Новосибирска также попросили сообщать о случаях запрета или ограничения участия Деда Мороза на праздничных утренниках в дошкольных учреждениях в городской департамент образования.

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