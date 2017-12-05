АО «СИБЭКО» рассказало о многомиллионных долгах ГК «ПТК-30»

Семь объектов «ПТК-30» не будут подключены к системе теплоснабжения из-за долгов застройщика. Задолженность ГК «ПТК-30» составила 35 млн рублей, рассказали в пресс-службе АО «СИБЭКО».

На сегодня более 300 предприятий Новосибирска имеют просроченную задолженность за тепловую энергию на сумму свыше 350 млн рублей перед АО «СИБЭКО». В частности, один из самых крупных долгов перед энергокомпанией имеет ГК «ПТК-30», где сумма задолженности составила 35 млн рублей. В связи с этим в энергокомпании приняли решение об отказе застройщику в подключении к системе коммуникаций шести строящихся многоквартирных домов и физкультурно-оздоровительного клуба, расположенных по улицам Дуси Ковальчук, Выборная, Волховская, Связистов и Котовского.

Напомним, ранее в «СИБЭКО» сообщали о планах по аресту автомобилей, принадлежащих неплательщикам-физическим лицам. Кроме того, сведения о просроченной задолженности за тепло и горячую воду будут фиксироваться в кредитных историях потребителей.

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