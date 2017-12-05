Генерального директора ГК «Новоград» Евгения Грибова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.



Напомним, что сразу три уголовных дела по подозрению в мошенничестве и превышению полномочий были заведены на руководителя ГК «Новоград» Евгения Грибова в 2013 году. Два дела были закрыты в связи с отсутствием состава преступлений в действиях генерального директора ГК «Новоград».

По словам самого Евгения Грибова, причиной заведения уголовных дел послужил внутрикорпоративный конфликт с членами правления ОАО «Электроагрегат», разгоревшийся из-за права собственности и оплаты непрофильного имущества завода – здания на ул. Планетная, 30. Бизнесмен в свое время также являлся акционером ОАО «Электроагрегат».

По его версии, члены правления ОАО «Электроагрегата», получив при продаже корпуса на ул. Планетной полностью всю сумму, пытались вернуть этот объект обратно в собственность.

Тем не менее 5 декабря Центральный районный суд принял сторону истцов. Об этом из зала суда сообщил правозащитник Дмитрий Петров. Евгения Грибова признали виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). «Приговор: 3 года колонии общего режима, 400 тысяч рублей штрафа. Грибов заявил, что намерен обжаловать приговор, поскольку считает его незаконным», – написал на своей странице в Facebook Дмитрий Петров.

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