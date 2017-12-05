Анатолий Локоть о четвертом мосте: «Это долговая кабала на 25 лет»

Накануне возможного подписания концессионного соглашения по строительству четвертого моста в Новосибирске не утихают споры о его целесообразности. Мэр Новосибирска на странице в Facebook высказался, что для критики концессии есть серьезные основания.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, несмотря на позицию горсовета, региональных и федеральных властей, в очередной раз выступил с критикой концессии будущего платного моста. Говоря о проблеме отсутствия развязок к мостовым переходам, глава города привел «негативный пример» Бугринского моста, который на сегодня не выполняет необходимых функций по улучшению дорожной ситуации из-за недостроенных развязок. Ранее, напомним, Локоть говорил, что эти объекты включены в заявку Новосибирска на финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года.

«Довести этот проект до ума (проект Бугринского моста – «КС»), организовать удобные маршруты – это был бы государственный подход. Но мы видим, что вместо строительства необходимых развязок Бугринского моста в бюджете области миллиарды рублей закладывают под платный мост с непредсказуемым трафиком. При этом Новосибирская область собирается гарантировать по концессионному соглашению доход в 47 миллиардов рублей», — говорится в сообщении главы города в социальной сети.

Далее мэр рассуждает, что, если желающих пользоваться платным мостом, вопреки расчетам проектировщиков, окажется не так много, то опять же обеспечивать прибыльность проекта придется за счет налогов жителей региона.

«Это долговая кабала всех жителей города и области на 25 лет! Платный мост – это не то, что Новосибирску сейчас жизненно необходимо. Куда важнее завершить строительство метро. Назрело обновление общественного транспорта (автобусов, трамваев, троллейбусов), строительство трамвайных путей, развязок и новых дорог», — предложил альтернативы для выделенных федеральных средств Анатолий Локоть.

В заключение мэр резюмирует, что четвертый мост без соответствующей инфраструктуры не сможет решить транспортные проблемы Новосибирска. К слову, сегодня же жители Новосибирска стали собирать подписи для того, чтобы глава государства Владимир Путин «разобрался» с четвертым мостом.

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