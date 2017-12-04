Андрей Травников заявил об изменении структуры правительства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области заседает в своем действующем составе последний раз. Об этом заявил 4 декабря на заседании правительства врио губернатора НСО Андрей Травников, сообщает корреспондент «КС», находящийся на мероприятии.

Врио губернатора Новосибирской области сообщил 4 декабря, что численность правительства региона будет сокращена. В частности, из его состава будут выведены руководители департаментов. Это изменение Андрей Травников уже согласовал.

Полномочия остальных членов правительства продлеваются до осени 2018 года, до вступления в должность губернатора Новосибирской области.

Кроме того, будет принята новая схема распределения полномочий. Первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков продолжит работу с инфраструктурой экономического блока, строительством, ЖКХ и другими вверенными ему подразделениями.

Формируется социально-политический блок, за координацию работы которого будет отвечать врио первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. К традиционным для этого блока направлениям — политическому, организационному, обеспечения работы администрации и правительства, — добавлены социальное направление и направление обеспечения деятельности регионального представительства в Москве. «Основные задачи этого блока – развитие человеческого капитала от развития гражданского общества до развития всех социальных сфер – образования, культуры, физкультуры, спорта, социальной защиты», – пояснил Андрей Травников.

Сам врио губернатора НСО будет координировать науку и инновации. В связи с чем управление науки и инновационной политики выводится из состава министерства образования Новосибирской области и наделяется функциями отдельного органа исполнительной власти. «Вместе с департаментом информатизации и развития информационных технологий данное подразделение будет курироваться мной, совместно с заместителем губернатора Новосибирской области Анатолием Соболевым», – заявил Андрей Травников.

Также под непосредственную координацию врио губернатора Новосибирской области попадает министерство финансов и налоговой политики.

Помимо этого, Андрей Травников призвал присутствующих перейти на электронный документооборот, что сам он уже сделал. «Для ускорения всех внутренних процедур, я поручаю департаменту организации и государственной службы и департаменту управления и развития информационных технологий реализовать дополнительные мероприятия, которые позволили бы обеспечить передачу документов, информации и поручений между губернатором и его заместителями и министрами», – указал врио губернатора. Кроме того, Андрей Травников добавил, что необходимо обеспечить и горизонтальную мобильность документооборота. Срок реализации, обозначенный спикером – до 31 декабря 2017 года.

«Также прошу департамент организации и государственной гражданской службы пересмотреть распорядительные документы, которые регулируют формирование кадрового резерва»,– добавил Андрей Травников. Он приказал приступить к формированию нового кадрового резерва, в первую очередь опираясь на участников федерального проекта «Лидеры России», которые пройдут отбор через региональный этап конкурса. Срок – до 31 января 2018 года.

«КС» следит за развитием событий.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter