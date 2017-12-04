Алтайский край стал победителем премии National Geographic Traveler Awards 2017

На минувшей неделе в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей голосования National Geographic Traveler Awards 2017. Алтайский край оказался в числе победителей, пишет Алтайтурцентр.

В Москве седьмой раз состоялось вручение премий National Geographic Traveler Awards. На сайте nat-geo.ru было организовано голосование, в котором нужно было выбрать среди 30 российских направлений в 22 номинациях лучшее. С мая по октябрь 2017 года в голосовании приняли участие более 270 тыс. человек.

Сообщается, что Алтайский край одержал победу в номинации «Российский приключенческий отдых», а в категории «Российский оздоровительный отдых» регион занял второе место, уступив Краснодарскому краю. К слову, в 2016 году Алтайский край также становился победителем голосования в номинации «Российский приключенческий отдых».

Из регионов СФО была отмечена также Бурятия, став победителем в номинации «Российский этнический отдых».

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