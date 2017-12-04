Стали известны имена новых заместителей мэра Томска

Мэр Томска Иван Кляйн назначил новыми заместителям мэра бывшего сотрудника областной администрации Константина Чубенко и глав городских департаментов Ирину Ярцеву, Владимира Костюкова и Анну Касперович.

По информации «Интерфакса», вице-мэром управляющим делами администрации Томска назначен Константин Чубенко, который раннее возглавлял департамент потребительского рынка Томской области. Он будет курировать организационно-техническое обеспечение, территориальное развитие общественного самоуправления, взаимодействие с общественными объединениями и информационную политику.

Позицию заместителей получили начальники городских департаментов финансов и архитектуры Ирина Ярцева и Анна Касперович. Глава департамента капитального строительства Владимир Костюков стал заместителем мэра по капитальному строительству и дорожной деятельности.

«Константина Ивановича (Чубенко) мы давно все знаем, он когда-то давно работал у нас, мне удавалось в свое время работать под его крылом, будучи руководителем завода», – цитирует Ивана Кляйна «Интерфакс».

Кроме того, мэр города заявил, что с появлением новых людей меняется структура управления. В частности, теперь у главы города пять заместителей, а также три начальника департаментов в статусе вице-мэров.

Напомним, что раннее, стало известно об отставке вице-мэра Александра Цымбалюка.

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