28 ноября на встрече с журналистами врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Новосибирску, как столице региона, будут выделены дополнительные средства в 2018 году. Региональный минфин 4 декабря прокомментировал это заявление.

После того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сказал о выделении Новосибирску 3,7 млрд рублей в 2018 году «без учета текущих трансфертов, субсидий, субвенций, без учета других видов поддержки», по словам депутата совета депутатов Натальи Пинус, на сессии горсовета «ни начальник департамента бюджетной и налоговой политики Александр Веселков, ни мэр города не смогли дать пояснений» и сказали, что «им об этих дополнительных средствах ничего не известно». В понедельник, 4 декабря от регионального министерства финансов поступили разъяснения в связи с появившимися комментариями по этому поводу.

«На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, которая состоялась 30 ноября, во втором чтении был принят закон об областном бюджете на 2018-2020 годы. Данным законом предусматривается выделение ассигнований в 2018 году бюджету города Новосибирска в сумме свыше 2,34 млрд рублей. Из этих средств более 565 млн рублей будет направлено на строительство школ по улицам Титова и Тюленина и завершение строительства проблемных жилых домов. В дорожный фонд города Новосибирска планируется направить порядка 1,37 млрд рублей, ещё 100 млн рублей будет выделено на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, за счет средств областного бюджета в сумме более 1,735 млрд рублей будет осуществлено строительство двух школ, детского сада, регионального центра волейбола в городе Новосибирске, благоустройство территории музея «Россия – моя история», — объясняется в поступившем официальном сообщении.

К слову, на той же сессии областного парламента было решено направить Новосибирску в течение декабря 839 млн рублей на развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря принятию поправок в закон о региональном бюджете на 2017 год.

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