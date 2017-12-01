В городской администрации подвели итоги смотра-конкурса «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства».



Напомним, что в 2016 году в городском смотре-конкурсе «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства» победу одержала ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива». По итогам 2017 года, больше всего баллов набрала та же самая организация.

На втором месте ООО «УК «Дзержинец», на третьем – ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района».

За первое место УК получила денежную премию в размере 460 тыс. руб., за второе место – 360 тыс. руб. и за третье – 310 тыс. руб.

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