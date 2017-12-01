Если в прошлом году отличительной чертой сферы ритейла стала активная экспансия в Сибирь федеральных игроков, то в этом в активную борьбу за покупателя также вступили региональные сети. Так, томская сеть «Ярче!» динамично осваивает Новосибирск, наращивая присутствие как в отдаленных районах, так и в центральной части города. Как трансформировался рынок и что можно по праву считать сделкой года — в материале «КС».

Среди критериев выбора «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала. Всего по итогам 2017 года «КС» планирует выделить компании года и персон года в восьми различных отраслях.

«Компания года»

По версии «КС», по итогам 2017 года на новосибирском рынке ритейла наиболее активную позицию заняла сеть «Ярче!», которую развивает томская KDV Group.

На текущий момент, по информации «2ГИС», в Новосибирске уже работает более 100 точек ритейлера. Планы по открытиям на 2018 год в компании не комментируют. Сегодня «Ярче!» является второй продовольственной сетью в городе после алтайской «Марии-Ра». Ее отличает современный дизайн формата «магазин у дома», а также демократичная ценовая политика. Это позволило ей развиваться высокими темпами, вопреки не менее активной экспансии в Сибири «Магнита» и X5 Retail.

Отметим, что основанная Денисом Штенгеловым томская KDV Group является одним из крупнейших в России производителей снеков и кондитерских изделий. Объединяет более десяти предприятий, на которых выпускается свыше 300 видов продукции, в частности, под брендами «Яшкино», «Бонди», «3 корочки», «Кириешки», «Компашки», Beerka, «Бабкины семечки». Мощность производства, по информации компании, превышает 400 тыс. тонн продукции в год. С 2012 года компания также развивает сеть супермаркетов «Ярче!», насчитывающую на текущий момент более 380 магазинов в Сибири и Подмосковье.

KDV Group занимает 95-е место с выручкой в 95,3 млрд рублей в рейтинге крупнейших частных компаний России 2017 года по версии журнала Forbes. В ноябре также стало известно о том, что KDV Group планирует выход на IPO, текущую стоимость компании аналитики оценивают в $2,7–3,2 млрд.

Активная экспансия на региональном и федеральном рынках позволила сети «Ярче!» стать «Компанией года» в сфере ритейла в 2017 году по версии «КС».

«Персона года»

Статус «Персона года» в этом году достался Николаю Скороходову, председателю совета директоров ГК «Холидей».

Продажа бизнеса одной из крупнейших торговых сетей — магазинов ГК «Холидей» — стала, пожалуй, наиболее громкой сделкой уходящего 2017 года на региональном рынке Сибири. Напомним, что ранее источники «КС» сообщали, что ГК «Холидей» уже до конца года сменит владельцев. По предварительным данным, в собственности у Николая Скороходова останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр», остальной бизнес будет продан. Изначально предполагалось, что покупателем выступит «Магнит», однако в итоге, по данным источников «КС», речь пойдет о частичной продаже сети сразу трем федеральным ритейлерам — «Ленте», «Магниту» и X5 Retail Group. Более того, сам «Холидей» готовится к открытию отдельной линейки магазинов-дискаунтеров под новым брендом.

Сеть «Лента», в частности, в начале ноября официально заявила о покупке 22 супермаркетов под брендами «Холди», «Кора» и «Холидей Классик» общей площадью порядка 40 тыс. кв. метров в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Сделка оценивается в сумму до 3 млрд рублей.

Напомним, что ГК «Холидей» на сегодня является крупнейшей торговой сетью в Сибири. Она была основана в 2000 году Николаем Скороходовым совместно с партнерами по инвестиционной группе «Лэнд». Около 500 магазинов группы расположены в семи регионах России: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.

Столь решительный шаг, который, несомненно, приведет к перераспределению сил на рынке, позволил господину Скороходу стать «Персоной года» по версии «КС».

«Компания года» — KDV Group («Ярче»)

«Персона года» — Николай Скороходов

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