Депутатам предложили ознакомиться с концессионным соглашением по четвертому мосту на заседании рабочей группы

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, у депутатов горсовета Новосибирска и областного заксобрания имеется возможность ознакомиться с текстом концессионного соглашения по строительству четвертого моста.

В ответ на заявление депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус о том, что депутатам так и не дали взглянуть на текст концессионного соглашения, сославшись на коммерческую тайну, в четверг в правительстве Новосибирской области сообщили, что депутаты, у которых есть вопросы к тексту концессионного соглашения по строительству Центрального (четвёртого) моста через Обь в Новосибирске, могут ознакомиться с ним на заседании рабочей группы по данному вопросу. В частности, об этом сказал врио губернатора региона Андрей Травников, передает пресс-служба областного правительства.

«Заседание проходило 29 ноября. При необходимости такие встречи будут организованы и сегодня, и завтра, и до момента принятия решения», — сообщил глава области, подчеркнув, что все основные условия соглашения опубликованы в конкурсной документации.

Поскольку до даты подписания соглашения остаются считанные дни, то, по словам Андрея Травникова, окончательное решение будет принято в зависимости от результатов обсуждения с участием депутатов заксобрания и совета депутатов Новосибирска при привлечении экспертов.

К слову, по причине выхода обсуждений проекта на финишную прямую сегодня, 30 ноября было организовано очередное заседание рабочей группы, на котором сторонами обсуждались вопросы трафика и тарификации проезда. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков повторил ранее сказанные представителем Ространснадзора слова о вероятности закрытия на реконструкцию как Октябрьского, так и Димитровского мостов, добавив, что на данный момент эти мосты постоянно перегружены и в «часы пик стоят в глухих пробках».

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