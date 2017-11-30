Владимир Городецкий займется политическими вопросами в полпредстве СФО

Как ранее сообщал «КС», экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий приступает к работе в должности помощника полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

В пресс-релизе полпредства сообщается круг обязанностей Владимира Городецкого в новой должности. «Он будет курировать вопросы взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и общественными объединениями, институтами гражданского общества по реализации государственной политики регионального развития», — сказано в сообщении.

Назначение произошло 28 ноября распоряжением Администрации президента РФ. Точное название должности — «помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе».

Владимир Городецкий родился в 1948 году. В 2000 году был избран мэром Новосибирска. В 2014 году назначен заместителем губернатора региона, вскоре после чего — временно исполняющего обязанности главы области, а потом — избран губернатором НСО.

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