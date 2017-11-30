Обманутым дольщикам в НСО будут оказывать бесплатную юридическую помощь

Одной из мер поддержки граждан, чьи средства привлечены для строительства многоквартирных домов, стали изменения в закон «О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области». Дольщики, входящие в специальный реестр, теперь смогут обратиться за бесплатной специализированной юридической помощью.

Изменения в закон рассматривались сегодня на сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Об этом сообщает корреспондент «КС» с заседания. В разработке проекта участвовали прокуратура Новосибирской области и правительство региона.

Как сообщила исполняющий обязанности прокурора НСО Любовь Кузьменок, сегодня около пяти тысяч человек в регионе — участники долевого строительства «проблемных домов». По ее словам, сегодня таких домов в Новосибирской области больше шестидесяти. «Это явление влечет социальную напряженность», — отметила Любовь Кузьменок.

Напомним, что проблема обманутых дольщиков считается одной из самых серьезных в регионе. Ее решение находится на постоянном контроле власти. Недавно министерство строительства отчиталось о том, сколько долгостроев будет введено в эксплуатацию в 2017 году. «КС» регулярно освещает ситуацию с проблемными объектами Новосибирска.

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