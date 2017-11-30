В Бурятии досрочно покинул должность уполномоченный по правам предпринимателей

Уполномоченный по правам предпринимателей республики Бурятия Анатолий Дашиев досрочно покинул свой пост. Решение было принято сегодня на сессии Народного Хурала.

Анатолий Дашиев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию». Он проработал в должности три года. Уполномоченный занимался вопросами, связанными с нарушениями прав и законных интересов предпринимателей со стороны органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц и организаций-монополистов.

«Свое решение он обосновал тем, что, поскольку в республике идут масштабные изменения, в том числе и в экономическом блоке, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей нужно наполнить новым содержанием», — передает «Интерфакс-Сибирь» с сессии Народного Хурала.

Депутаты поддержали решение большинством голосов.

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