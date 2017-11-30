Федеральный минэкономразвития одобрил создание ТОР в новосибирском поселке

Заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в рабочем поселке Линево одобрена правительством РФ, рассказали 30 ноября в минэкономразвития Новосибирской области.

В рабочем поселке Линево Новосибирской области будет создана ТОСЭР. Заявку от региона одобрила комиссия по вопросам создания и функционирования ТОСЭР в моногородах РФ, заседание которой состоялось 15 ноября. В сообщении регионального минэкономразвития говорится, что правительство Новосибирской области получило уведомление о принятии решения комиссии 24 ноября. Власти уверены, что присвоение этого статуса р.п. Линево даст толчок его экономическому и социальному развитию, а также в целом будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности региона.

«В рамках подготовки заявки министерством экономического развития Новосибирской области были подписаны соглашения о намерениях с рядом крупных инвесторов, готовых реализовать инвестиционные проекты на территории р.п. Линево», — говорится в опубликованном сообщении на сайте министерства.

Сразу два предприятия с инвестициями в 80 млн евро планирует запустить в поселке «Обувь России», собирается открыть производство запчастей «Миравто» (возглавляемое бывшим руководством «МАКС Моторс»), логистический центр планирует открыть СТЭЛС.

По заявке на создание ТОСЭР в р.п. Горный пока нет информации. Добавим, что в региональном правительстве также в 2018 году намерены подготовить заявки по созданию ТОСЭР на базе трех районов — Маслянинского, Сузунского и Черепановского.

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