В течение декабря в «Белокурихе-2» приступят к возведению еще нескольких объектов

Как сообщил на пресс-конференции в среду губернатор Алтайского края Александр Карлин, до конца года на территории субкластера «Белокуриха-2» начнется строительство биатлонного стадиона и других туробъектов, передал «Интерфакс».

До конца 2017 года в туристическом субкластере «Белокуриха-2» инвестор начнет строительство биатлонного комплекса. В течение месяца на территории субкластера будет сдан весь набор инженерных коммуникаций, а также планируется запуск нескольких мини-отелей. По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, инвестор после ввода отелей начнет сразу же строительство других объектов по приему и размещению туристов.

«В частности, будет презентовано строительство современного биатлонного стадиона, соответствующего мировым критериям», — сказал журналистам губернатор, дополнив, что по федеральной программе развития туризма регион уже получил 2,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Александр Карлин уточнил, что при помощи полученных средств были обустроены три перспективные площадки для развития туризма — в Барнауле, Бийске и Белокурихе. «В эти три площадки вложены 5 млрд частных инвестиций: на один бюджетный рубль приходится два рубля частных инвестиций. Это пропорция будет расти в пользу частных инвестиций. Мы намерены и в дальнейшем продвигать в программу развития туризма проекты туркомплекса в Заринском районе на станции Тягун и на озере Яровое», — цитирует «Интерфакс» главу края.

Ранее «КС» уже писал о планируемом строительстве биатлонной трассы, которая будет соответствовать мировым стандартам для проведения соревнований. Трасса будет располагаться на высоте 800 метров над уровням моря и, как говорил вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов, в России пока нет подобных трасс.

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