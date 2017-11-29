Часть новосибирской улицы Ленина будет перекрыта на два месяца

На участке от Красного проспекта и до улицы Советской улица Ленина станет вновь недоступной для транспорта в течение двух месяцев, рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска в среду.

С 1 декабря 2017 года улица Ленина от Красного проспекта и до ул. Советской будет закрыта для движения транспорта. Такие ограничения для автомобилистов будут действовать вплоть до 29 января 2018 года. Как рассказали в мэрии Новосибирска, это связано с подготовкой и проведением мероприятий Нового года.

«Здесь планируется разместить ледовый городок, а также торговый ряд с новогодними и рождественскими товарами и сувенирной продукцией», — уточнили в городской администрации.

Напомним, минувшим летом улицу Ленина закрывали для движения машин по выходным дням, однако теперь ограничение будет действовать все два месяца. Летом инициатива вызвала много споров и недовольство жителей близлежащих домов. Горожане жаловались на шум, мусор и отсутствие общественных туалетов. Вместе с тем, предполагается, что в холодное время года неудобств у жителей ближайших домов будет гораздо меньше.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter