Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска начал тотальную инвентаризацию муниципальных участков земли в городе. Начальник департамента Георгий Жигульский рассказал на пресс-конференции, как обстоят дела с использованием муниципальных земель в Новосибирске.

«С 2014 года мы поставили задачу усилить контроль за рациональным использованием земельного имущественного комплекса города Новосибирска, — объясняет причины проверок мэр города Анатолий Локоть. — Мы начали с инвентаризации имущества и участков, закрепленных за подразделениями мэрии. Проверили эффективность использования почти 4 тысяч объектов. В результате 50 объектов недвижимости, 15 га земельных участков были возвращены в казну города Новосибирска».

Последний громкий скандал, связанный с мошенничеством в области землепользования, имел отношение к компании «Росагроторг» при прежней администрации города.

«Компания «Росагроторг» на участке общей площадью почти 5 га земли в Заельцовском бору якобы построила санаторий. И в 2013 году выкупила под него земельный участок площадью 4,6 га за 166 тысяч рублей, — рассказывает Георгий Жигульский. — Расследовав этот факт, мы вышли с исковым заявлением о компенсации ущерба мэрии в размере нынешней стоимости земельного участка, это почти 20 миллионов рублей. Решение суда состоялось, вступило в законную силу, и мы ждем компенсацию ущерба».

Стоит отметить, что департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска регулярно проверяет муниципальные земли на предмет законного использования.

По заявлению Георгия Жигульского, самый эффективный способ борьбы с мошенничеством в области землепользования — это постоянный муниципальный контроль и надзор в этой области. Департамент занимается этой работой с 2014 года, но сейчас планируется начать действовать планомерно и методично. С 2018 года будет действовать муниципальная программа по контролю муниципальных участков земли.

«Цель этой программы — полностью проинвентаризировать каждый земельный участок, уточнить границы земельных участков, выявить участки, которые захвачены или используются не по назначению, выявить объекты, построенные самовольно. Мы рассчитываем создать уникальную информационную базу, которая позволит нам совершенно точно знать, как используется каждый метр земли в городе Новосибирске», — рассказал о целях программы Георгий Жигульский.

Проверка начнется с Центрального округа Новосибирска, района, где участки земли обладают наибольшей стоимостью. Для этого планируется использовать современные технологии, в том числе видео- и фотосъемку.

Георгий Жигульский выделяет два основных типа мошенничества с муниципальной землей. Первый — это псевдособственничество. «У псевдособственников на руках есть свидетельство о праве собственности на объект, которого реально не существует. То есть документ настоящий, а объекта нет. Мы уже установили более шести таких случаев, которые произошли до 2014 года, направили заявления в правоохранительные органы. По двум делам уже завершено следствие и вынесены обвинительные приговоры, в одном случае условный, в другом реальный срок, — рассказывает Георгий Жигульский. — Хищение состоит в том, что выкуп земельного участка под объектом недвижимости, находящимся в собственности, обходится собственнику строения всего лишь в 15% от кадастровой стоимости. А рыночная стоимость участка, безусловно, в разы выше». К такому типу относится и упомянутая выше ситуация с «Росагроторгом».

Когда собственник объекта недвижимости обращается в департамент для выкупа земельного участка, начинается проверка. Это не регламентировано правовыми актами, но это уже устоявшаяся практика. Именно из-за таких проверок мошенники не могут выкупать землю за копейки.

Еще один случай подобного мошенничества зарегистрирован на улице Станционной. «По аналогичной схеме физическое лицо выкупило там земельный участок. Ущерб составил 3 800 000 рублей. Он уже частично возмещен», — отметили в мэрии.

Второй тип мошенничества — так называемое «устранение кадастровой ошибки», когда собственники увеличивают свой земельный участок за счет территории, по документам им не принадлежащей.

В Новосибирске такие случаи чаще замечаются в Заельцовском бору, Департамент установил шесть таких случаев. По всем случаям поданы иски, пять уже удовлетворили в первой инстанции. Эти действия позволили вернуть Новосибирску 16 га муниципальной земли. Компенсацию ущерба выплатили на сумму приблизительно 70 миллионов рублей.

Проблемы в области землепользования копились достаточно долго, планомерно решать их начали в 2014 году. Программа, которая начнет действовать с 2018 года, должна облегчить эту работу. Примечательно, что на ее финансирование не выделялось дополнительных средств. На осуществление контроля идут деньги, выделенные департаменту земельных и имущественных отношений. На пять лет программы заложено 75 миллионов рублей.

«Я ставлю задачу ужесточить контроль, не ослаблять его. Содействовать расследованию, обращаться в правоохранительные органы. Не должно быть каких-то поблажек никому. Это разбазаривание наших городских ресурсов. В условиях дефицита бюджета мы это достаточно остро ощущаем», — заявил Анатолий Локоть.

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