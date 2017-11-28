В минувшие выходные врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников ознакомился с ходом строительства и реконструкции ряда социальных объектов Новосибирска. Во время рабочей поездки был также затронут вопрос включения микрорайона «Стрижи» в городскую черту.

В субботу, 25 ноября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочий визит в ряд учреждений образования и в два крупных жилмассива Новосибирска – «Чистая Слобода» и «Стрижи», где обсудил вопросы развития социальной и дорожной инфраструктуры при массовой застройке микрорайонов. Жители «Стрижей» обратились к главе региона с тем, что у них возникают неудобства по пользованию социальными услугами из-за того, что микрорайон расположен за городской чертой. В частности, речь идет о ЖК «Кленовая аллея», дома которого стоят на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района. Жители жилого комплекса попросили рассмотреть вопрос включения микрорайона в границы Новосибирска. Между тем Андрей Травников подчеркнул, что в межмуниципальном соглашении о создании Новосибирской агломерации есть раздел о неизменности границ муниципалитетов.

«Но в связи с тем, что микрорайон «Стрижи» начал строиться до подписания соглашения, а у жителей возникают объективные неудобства по пользованию социальными услугами, я поручил министерству юстиции подготовить необходимые документы для включения всей территории микрорайона «Стрижи» в границы Новосибирска», — сказал он.

Документы будут направлены в горсовет и в заксобрание региона. Врио губернатора также отдал поручение региональному минстрою о необходимости осуществления доработки документов, которые регулируют развитие агломерации и порядок предоставления социальных услуг. На решение проблемы глава региона обозначил срок в один квартал.

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