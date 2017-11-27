Александр Усс назначил вице-губернатора Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс нашел себе заместителя. Им стал директор ГТРК «Красноярск» Василий Нелюбин.

В понедельник на сайте правительства Красноярского края было опубликовано распоряжение врио губернатора региона Александра Усса о назначении на должность вице-губернатора региона Василия Нелюбина. Документ был подписан еще 24 ноября.

Василий Нелюбин возглавлял с 2008 года ГТРК «Красноярск». Как пояснили в краевом филиале ГТРК, Нелюбин будет курировать информационный блок правительства, который до недавнего времени находился в ведении Инессы Акентьевой. На место Нелюбина в ГТРК назначен Дмитрий Лепухов, который ранее был заместителем директора телерадиокомпании. Сам же Василий Нелюбин уже работал в правительстве края: в 2003–2004 годах он стал начальником управления по телерадиовещанию, печати и информации администрации региона, а с декабря 2004 года работал начальником управления информационной политики края. До работы в региональном правительстве был советником мэра и директором департамента общественных связей администрации Красноярска с 2000 по 2003 год.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter